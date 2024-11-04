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  • Президент «Амкала» Герман ответил Дзюбе: «Он и Слуцкий говорят, что никогда не придут в медиафутбол. Но Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####»
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Президент «Амкала» Герман ответил Дзюбе: «Он и Слуцкий говорят, что никогда не придут в медиафутбол. Но Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####»

Герман ответил на высказывание Артема Дзюбы, назвавшего «Амкал» полупокерами.

«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более. Поменялось ли мое мнение по отношению к нему? Немного в худшую сторону. Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своем мире, ну, окей.

Они со Слуцким говорят, что никогда не придут в медиафутбол, но я удивлю их, Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####.

Если Дзюба примет участие во втором сезоне этого турнира, то он снова в медиафутболе. Их слова смешно читать, зная, что они [Слуцкий и Дзюба] пытались собрать команду под Медиалигу, но в итоге по спонсорам не договорились и отказались», – сказал президент «Амкала».

Недавно Артем Дзюба, говоря о скандале, который произошел на финале Т-Лиги, назвал представителей медиафутбола «полупокерами».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-экспресс»
logoАртем Дзюба
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoАкрон
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoТ-Лига
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