Генич о новом тренере «Матч ТВ»: «Он играл в чемпионате России и за сборную своей страны»

Константин Генич рассказал о новом главном тренере «Матч ТВ».

«С тренером мы уже договорились. Он никогда не был медиафутболе. Это бывший профессиональный футболист с хорошим бэкграундом. Он играл за сборную своей страны, играл в чемпионате России. Совсем скоро мы объявим официально.

В феврале будет просмотровый сбор. Тренер определится с игроками, которые ему нужны. В марте увеличим количество тренировок, и будет много контрольных матчей. К апрелю подойдем в полном боекомплекте», – рассказал руководитель ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спорта’’ Максиму Иванову.

«Матч ТВ » примет участие в шестом сезоне Winline Медиалиги . Ранее главным тренером клуба был Константин Генич, но он покинул пост после МФЛ-5.

«Матч ТВ» был участником всех медиафутбольных турниров, кроме осеннего Кубка Медиалиги.