ФК «Матч ТВ» вернется в Медиалигу в 6-м сезоне. Также уайлд-кард планируют дать еще одному клубу

Николай Осипов анонсировал возвращение ФК «Матч ТВ» в Winline Медиалигу

Команда получит уайлд-кард для участия в шестом сезоне МФЛ.

По словам президента лиги, уалйд-кард планируют дать еще одной команде, но ее название пока держат в секрете.

«Матч ТВ» участвует в Медиалиге с первого сезона, однако в осенний Кубок Лиги в этом году клуб не попал.

В прошлом сезоне ФК «Матч ТВ» не сумел выйти из группы. После этого Константин Генич объявил об уходе с поста главного тренера команды.