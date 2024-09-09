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ФК «Матч ТВ» вернется в Медиалигу в 6-м сезоне. Также уайлд-кард планируют дать еще одному клубу

Николай Осипов анонсировал возвращение ФК «Матч ТВ» в Winline Медиалигу

Команда получит уайлд-кард для участия в шестом сезоне МФЛ.

По словам президента лиги, уалйд-кард планируют дать еще одной команде, но ее название пока держат в секрете.

«Матч ТВ» участвует в Медиалиге с первого сезона, однако в осенний Кубок Лиги в этом году клуб не попал.

В прошлом сезоне ФК «Матч ТВ» не сумел выйти из группы. После этого Константин Генич объявил об уходе с поста главного тренера команды.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Any Given Monday
logoМатч ТВ
logoWinline Медиалига
logoФК Матч ТВ
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
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