ФК «Матч ТВ» вернется в Медиалигу в 6-м сезоне. Также уайлд-кард планируют дать еще одному клубу
Николай Осипов анонсировал возвращение ФК «Матч ТВ» в Winline Медиалигу
Команда получит уайлд-кард для участия в шестом сезоне МФЛ.
По словам президента лиги, уалйд-кард планируют дать еще одной команде, но ее название пока держат в секрете.
«Матч ТВ» участвует в Медиалиге с первого сезона, однако в осенний Кубок Лиги в этом году клуб не попал.
В прошлом сезоне ФК «Матч ТВ» не сумел выйти из группы. После этого Константин Генич объявил об уходе с поста главного тренера команды.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу Any Given Monday
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