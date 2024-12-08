Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
Константин Генич рассказал, какие правила медийного футбола подойдут профи.
– Вам не кажется, что правила медиафутбола необходимо внедрять в профессиональный футбол?
– Чистое время. За этим будущее, я уверен. Буллиты пробовали в МЛС, нечто подобное мы уже видели. Футбол хорош консерватизмом, буллиты там вряд ли примут всерьез.
Ауты Азамата (ввод мяча из-за боковой ногами) – интересная вещь. Например, в концовке получаешь аут, и либо у тебя Самошников бросает [в штрафную], либо ты подаешь ногой.
Челлендж? Где-то у тренеров уже есть возможность взять один запрос на видеоповтор, – сказал комментатор и экс-тренер команды «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Митрофанов
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