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Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»

Константин Генич рассказал, какие правила медийного футбола подойдут профи.

– Вам не кажется, что правила медиафутбола необходимо внедрять в профессиональный футбол?

– Чистое время. За этим будущее, я уверен. Буллиты пробовали в МЛС, нечто подобное мы уже видели. Футбол хорош консерватизмом, буллиты там вряд ли примут всерьез.

Ауты Азамата (ввод мяча из-за боковой ногами) – интересная вещь. Например, в концовке получаешь аут, и либо у тебя Самошников бросает [в штрафную], либо ты подаешь ногой.

Челлендж? Где-то у тренеров уже есть возможность взять один запрос на видеоповтор, – сказал комментатор и экс-тренер команды «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: канал «Т-Лига Уличного Футбола» на YouTube
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