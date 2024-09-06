Генич – главный тренер ФК «Банка» в матче с Rocket Team

Константин Генич возглавил ФК «Банка» на один матч

ФК «Банка» объявил главного тренера на матч против Rocket Team. Им стал экс-тренер «Матч ТВ» Константин Генич.

«Денис Иванович Зубко сейчас находится на пути в Череповец (там его команда из Петрозаводска будет играть в турнире), а у нас по традиции – новый главный тренер», – написали в клубном телеграм-канале.

ФК «Банка» перед каждым матчем меняет главного тренера. В 1-м туре клуб возглавлял экс-тренер «Амкала » Денис Зубко.

В предыдущих сезонах Генич возглавлял «Матч ТВ», но покинул пост главного тренера после МФЛ-5.