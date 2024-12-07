Константин Генич: «Медиалига шагнула на другую ступень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем не уступает, а даже в чем-то превосходит»
«Если мы [ФК «Матч ТВ»] заходим [в МФЛ-6], чтобы поржать, то играть могут Рома [Нагучев], Дурас, я со своим животом, Шмельков. Такое могло быть в первом сезоне, отчасти во втором. Сейчас мы видим, что по-футбольному лига шагнула совсем на другую ступень.
Я был на матче «Динамо» – «Амкал». Трудно передать словами, что «Амкал», любительская команда, собранная из профессиональных игроков, с профессиональным тренером с лицензией PRO, играет не хуже, пусть даже не основного состава «Динамо», пусть даже с игроками «Динамо-2», которые выиграли свою Вторую лигу. Сейчас это такой уровень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем им не уступает, а даже в чем-то превосходит», – сказал комментатор.
Напомним, президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал возвращение ФК «Матч ТВ» в шестом сезоне.
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