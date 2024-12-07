  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Константин Генич: «Медиалига шагнула на другую ступень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем не уступает, а даже в чем-то превосходит»
1

Константин Генич: «Медиалига шагнула на другую ступень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем не уступает, а даже в чем-то превосходит»

Константин Генич высказался об уровне медиафутбола.

«Если мы [ФК «Матч ТВ»] заходим [в МФЛ-6], чтобы поржать, то играть могут Рома [Нагучев], Дурас, я со своим животом, Шмельков. Такое могло быть в первом сезоне, отчасти во втором. Сейчас мы видим, что по-футбольному лига шагнула совсем на другую ступень.

Я был на матче «Динамо» – «Амкал». Трудно передать словами, что «Амкал», любительская команда, собранная из профессиональных игроков, с профессиональным тренером с лицензией PRO, играет не хуже, пусть даже не основного состава «Динамо», пусть даже с игроками «Динамо-2», которые выиграли свою Вторую лигу. Сейчас это такой уровень. «Амкал» выходит против «Алании» и ни в чем им не уступает, а даже в чем-то превосходит», – сказал комментатор.

Напомним, президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал возвращение ФК «Матч ТВ» в шестом сезоне.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Т-Лига Уличного Футбола»
logoРоман Нагучев
logoДинамо Москва
logoАртем Шмельков
logoАмкал
logoАлания Владикавказ
logoМатч ТВ
logoСергей Дурасов
logoПервая лига
logoWinline Медиалига
logoФК Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Будут коллаборации. Не скажу с кем, но все ######. Это проект-миллиардник на телевидении». Крап о Krap Team
сегодня, 09:02
Кутуз о Гудае в ФК «10»: «Все будет решаться на следующей неделе»
вчера, 19:43
Сменчугов покинул Lit Energy
вчера, 19:09
Некит 2Drots о своей бабушке: «На финале начинаются буллиталити: Сычу забивают, и я понимаю – надо подключать силы бабули – сбегал за иконой, и он тащит»
вчера, 18:09
Станос о Гудае в Lit Energy: «Он уже в другой команде»
вчера, 16:33
Кушанашвили о раке: «Девушки борются за жизнь отчаяннее, чем парни. Это меня потрясло. У нее четвертая химиотерапия, а она прихорашивается перед обходом»
39вчера, 15:46
Отар Кушанашвили: «Я ухожу 22 июня 2030 года, если меня никто не покорит огромной суммой. Моя цель – прожить 20 очень качественных лет. Я сойду с ума, если буду видеть ваши рожи после семидесяти»
18вчера, 14:06
Гудай: «70-80%, что уйду из 2Drots. Все клубы кроме них готовы дать сумму на закрытие ипотеки»
3вчера, 12:10
Экс-защитник ФК «10» Мишин перешел в Fight Nights
вчера, 10:21
Выиграй футболку Дзюбы или Зиньковского с автографом
вчера, 10:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
24вчера, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55