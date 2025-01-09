Санья сыграет за Fight Nights в Суперкубке Медиалиги. Клуб ведет переговоры с Зеедорфом
Бакари Санья сыграет за Fight Nights в Winline Суперкубке Медиалиги.
Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Шишков.
«С Санья договорились, как минимум один матч он сыграет за нас. По Зеедорфу общаемся, жду какой-то фидбек от Камила Гаджиева [президента FN], потому что он его хороший друг.
Санья сказал, что сыграет с удовольствием. Готовимся, оставляем ему место в обороне, крайнего защитника. Думаю, он еще может сыграть на хорошем уровне», – сказал Шишков.
Турнир пройдет в Абу-Даби в феврале.
Бакари Санья 41 год. В профи он выступал за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Завершил карьеру в 2020-м.
Кларенсу Зеедорфу – 48, он играл за «Аякс», «Реал» и «Милан». Закончил с футболом в 2014-м.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
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