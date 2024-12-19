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Бой Катрича и Абы из Fight Nights может пройти на турнире по ММА среди медиафутболистов

Дмитрий Шишков рассказал о желании провести бой между Анатолием Катричем и Абой.

«Я считаю, что можно добавить еще одну пару – Абациев Абдулла против Катрича. У них был конфликт в МФЛ-5, когда Аба получил красную карточку.

Я говорил с Абой, он готов. Обсуждали этот бой с Димой Кортавой. Он сказал, что это хороший бой. Согласится ли Катрич? Не знаю. Почему бы и нет?» – сказал спортивный директор Fight Nights.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights. В главном бою встретятся лидер «Народной Команды» Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Fight Nights
logoАнатолий Катрич
logoFight Nights
logoКамил Гаджиев
Дмитрий Шишков
logo«Аба» Абдулла Абациев
logoАмкал
logoAMC Fight Nights
logoWinline Медиалига
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