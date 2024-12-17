«За неделю до боя ладошка не заболит». Камил Гаджиев о поединке Стронга и Хантера на турнире по единоборствам между медиафутболистами
Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке Стронга и Хантера.
«Идея [поединка] принадлежит не мне, кто-то из наших ребят вкинул. Этим занимались Вика Никифорова, Дима Шишков, Дима Кортава. Многие люди мне советовали. Из «Народной Команды» на меня вышел Сергей [Кучер]. Он сказал, что Стронг готов подраться.
Идея очевидная: Стронг – человек с понятным прошлым, бойцовским. У меня нет сомнений, что у него за неделю до боя не заболит ладошка. Он знает, на что идет», – сказал Гаджиев.
15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Формат боя – 5 раундов по 2 минуты. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights.
В сентябре президент Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Народной Команды»
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