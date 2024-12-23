Зеедорф и Санья могут сыграть за Fight Nights на турнире Медиалиги в Абу-Даби
Кларенс Зеедорф и Бакари Санья могут сыграть за Fight Nights в Суперкубке МФЛ.
«Уже официально можно сказать, что сейчас ведем диалог о том, чтобы Кларенс Зеедорф и Бакари Санья сыграли за нас на Суперкубке МФЛ!» – написал спортивный директор FN Сергей Шишков.
Бывшему игроку «Интера», «Реала» и «Милана» Кларенсу Зеедорфу 48 лет, Бакари Санья, который известен по выступлениям за «Арсенал» и «Ман Сити», 41 год.
Winline Суперкубок Медиалиги стартует 31 января, финал состоится 8 февраля.
В турнире, который пройдет в Абу-Даби, участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights, «БроукБойз», 2Drots и «Амкал».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
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