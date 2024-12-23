Зеедорф и Санья могут сыграть за Fight Nights на турнире Медиалиги в Абу-Даби

Кларенс Зеедорф и Бакари Санья могут сыграть за Fight Nights в Суперкубке МФЛ.

«Уже официально можно сказать, что сейчас ведем диалог о том, чтобы Кларенс Зеедорф и Бакари Санья сыграли за нас на Суперкубке МФЛ!» – написал спортивный директор FN Сергей Шишков.

Бывшему игроку «Интера», «Реала» и «Милана» Кларенсу Зеедорфу 48 лет, Бакари Санья, который известен по выступлениям за «Арсенал» и «Ман Сити», 41 год.

Winline Суперкубок Медиалиги стартует 31 января, финал состоится 8 февраля.

В турнире, который пройдет в Абу-Даби, участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», Fight Nights , «БроукБойз», 2Drots и «Амкал».