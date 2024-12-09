Гаджиев готов заплатить Басте и Литвину по 40 млн рублей за бой
«Сколько я готов заплатить Литвину и Басте за бой? По 35-40 миллионов рублей.
Мишаня помоложе, ему это все может быть поинтересней. А убедить Басту драться за 35 мультов – 0 шансов. Я вообще не представляю, какие нужны аргументы для Васи. Но человек, который собирает 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене», имеет право сказать: «Почему я должен делать что-то кроме этого?»
Даже если бы Баста хотел именно подраться – это должны были быть миллионы долларов», – сказал президент Fight Nights.
12 октября на игре Winline Кубка МФЛ между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
В сентябре Камил Гаджиев анонсировал турнир по ММА среди медиафутболистов.
Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights, 15 февраля в Международном центре бокса в Лужниках.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)
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