«Десятка», Lit Energy, FN и «РМ» поборются в стыках за выход в финал четырех Суперкубка. Известны все участники турнира в Абу-Даби
Семь команд сыграют в Winline Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби.
Первый этап: участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдет в финальный раунд к «Броукам», 2Drots и «Амкалу».
31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля.
5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал – 8 февраля.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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