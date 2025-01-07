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Тихий о медиафутболе: «От «медиа» уже осталось очень мало, играют профессионалы. Наверное, сыграл бы в Медиалиге, если бы не было вариантов»

Дмитрий Тихий высказался о Winline Медиалиге.

«Нормально отношусь ко всему, что развивается, если это радует людей и нравится им. Я не смотрю матчи, редко натыкаюсь, когда показывают, поэтому что-то видел, но в целом, об этом секторе ничего не знаю.

Знаю, что от «медиа» там уже осталось очень мало и сейчас там большая часть профессиональных футболистов, которые либо закончили, либо что-то не получилось, либо какие-то еще моменты.

Играл бы я там? Даже не знаю, что ответить. Как бог даст, если бы не было вариантов, живя в Москве, в каком-то возрасте, наверное, и сыграл бы. А может, нет», – сказал экс-защитник «Пари НН».

Дмитрий Тихий прошлой осенью расторг контракт с «Пари НН» по согласию сторон. На данный момент футболист находится в поисках нового клуба.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoWinline Медиалига
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Тихий
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