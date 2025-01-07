Тихий о медиафутболе: «От «медиа» уже осталось очень мало, играют профессионалы. Наверное, сыграл бы в Медиалиге, если бы не было вариантов»
Дмитрий Тихий высказался о Winline Медиалиге.
«Нормально отношусь ко всему, что развивается, если это радует людей и нравится им. Я не смотрю матчи, редко натыкаюсь, когда показывают, поэтому что-то видел, но в целом, об этом секторе ничего не знаю.
Знаю, что от «медиа» там уже осталось очень мало и сейчас там большая часть профессиональных футболистов, которые либо закончили, либо что-то не получилось, либо какие-то еще моменты.
Играл бы я там? Даже не знаю, что ответить. Как бог даст, если бы не было вариантов, живя в Москве, в каком-то возрасте, наверное, и сыграл бы. А может, нет», – сказал экс-защитник «Пари НН».
Дмитрий Тихий прошлой осенью расторг контракт с «Пари НН» по согласию сторон. На данный момент футболист находится в поисках нового клуба.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем