Тихий о том, что Комличенко покупает помидоры по 1000 рублей: «Много работает и тренируется, если позволяет себе. Про мои 200 тысяч в месяц скажут: «Да кто это такой, что за фигня»

Дмитрий Тихий отреагировал на слова Николая Комличенко о помидорах.

Ранее форвард «Ростова» признался , что раз в две недели покупает помидоры по 1000 рублей за кг.

– Так вот про узбекские помидоры Комличенко по 1000 рублей, которые он может позволить только раз в две недели...

– Почему-то я так думаю, что это вырвали из контекста. Как обычно это делают журналисты. Я вот сейчас говорю, а завтра выйдет, что Тихому нужно в месяц до 200 тысяч и все скажут – вай, да кто это такой, да почему так и что за фигня. Я же не знаю, что он самом деле имел в виду.

– Не суть. Какие вы едите помидоры – узбекские по 1000, дешевле или дороже?

– Жена берет помидоры во «ВкусВилле». Я не знаю, сколько они стоят, но думаю, что рублей 200-300, наверное.

Скажу так: если Коля позволяет себе такие помидоры, то для этого он работает и тренируется очень много. Он старается. Как и в любой сфере, если он может себе это позволить, почему нет. Если бы у любого человека была возможность, он старался бы брать продукты как можно лучше, – сказал экс-защитник «Пари НН».

Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»