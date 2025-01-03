Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»
Дмитрий Тихий рассказал о том, сколько денег он тратит в месяц.
– Итого сколько в месяц нужно для комфортной жизни, включая продукты, бензин и прочее?
– Не забывайте коммунальные платежи. 8-10 тысяч в среднем получается коммуналка, продукты, бензин у супруги – я даже не знаю, сколько он сейчас выходит, тысяч 7-8, наверное, в месяц. Плюс частный детский садик, в обычный мы пока на очереди.
Думаю, выходит тысяч 150. До 200 сто процентов. И я понимаю, что кто-то на меньшее живет, кто-то на большее, чтобы меня не ругали. У всех разный комфорт. Я бы, конечно, хотел намного комфортнее, не буду лукавить, – сказал бывший защитник «Пари НН».
Дмитрий Тихий прошлой осенью расторг контракт с «Пари НН» по согласию сторон. На данный момент футболист находится в поисках нового клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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