Тихий ездит на каршеринге: «Личный автомобиль – пустая трата денег для меня, жена водит – заработала, купила сама. Некоторые футболисты говорят, что живут на 30 тысяч, на 50. Не верю»

Дмитрий Тихий считает, что содержать личный автомобиль не выгодно.

– Видел, как некоторые футболисты говорят, что живут на 30 тысяч, на 50. Не верю. Я экономист. Ребята, которые меня знают, все понимают – я передвигаюсь на каршеринге. К вам я как сегодня приехал? На метро. И не только потому, что пробка. У меня до сих пор нет личного автомобиля.

– Не накопили?

– Накопил, просто считаю, что это пустая трата денег для меня лично. Жена у меня водит.

– У нее машина есть?

– Да, которую она сама себе купила и на которую заработала на своей работе. А я свободно езжу на каршеринге, – сказал бывший защитник «Пари НН ».

Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»