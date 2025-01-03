Тихий о суевериях: «Я верующий, стараюсь гнать всякую пургу дальше – с какой ноги встал, еще что-то, но оно во мне борется внутри»

Дмитрий Тихий рассказал о своем отношении к суевериям.

– Почему вы говорите крайний, а не последний?

– Я верующий, стараюсь гнать всякие суеверия и прочую пургу дальше – с какой ноги встал, еще что-то, но оно во мне борется внутри. Стараюсь не заострять внимания, но суеверия все равно присутствуют, хотя это и неправильно, – сказал бывший защитник «Пари НН».

32-летний Тихий в середине ноября расторг контракт с «Пари НН » по согласию сторон.

Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»