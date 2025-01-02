Лапочкин о судействе в Медиалиге: «Самая сложная работа в мире – быть судьей в МФЛ. Бегает орава каких-то идиотов, все орут, матерятся»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил уровень судейства в Winline Медиалиге.

«Я считаю, что судейство в Медиалиге не самое плохое. Самая сложная профессия в мире – это быть судьей в Медиалиге. Бегает орава каких-то идиотов, все орут, матерятся, и ты ничего сделать не можешь. Просто кошмар. Я бы этим пацанам [судьям] памятники ставил. Безумно сложная работа.

Уровень судейства в лиге не хуже, чем уровень самой игры. Дмитрий Кузнецов [главный тренер 2Drots] говорит, что судьи в МФЛ профнепригодны? Я Викторыча знаю давно. Я судил, когда он был одним из тренеров «Рубина». Он то же самое говорил про судей в РПЛ.

Иногда судьи мне в личных беседах говорили, что они ошиблись. Все бывает», – сказал бывший арбитр ФИФА.