Владислав Радимов: «Чисто Питер» отойдет от концепции подбора игроков исключительно из Санкт-Петербурга
Радимов: «Стоит ли придерживаться концепции людей, связанных с Петербургом? Отходить от концепции! Мы будем отходить от концепции!»
Балакирев: «Я не сторонник отходить от концепции. Концепция – это то, что у нас осталось, это нас отличает.
Концепция защищает нас от каких-то бешеных трат. Перевезти человека в Питер со статусом медиа, как Корша, их в Медиалиге не так много. А еще, чтобы они играли и снимались, и у них была аудитория...
С концепцией, без концепции, все равно сложно найти таких людей. Если ничего не получится, то придется таких людей подписывать, потому что они нам нужны».
«Моя энергия 100+ килограммов помогает команде». Самый толстый вратарь Медиалиги снимается с Филом из «Бригады» и мечтает о Голливуде. Интервью со звездой «Чисто Питер»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий