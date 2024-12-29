Владислав Радимов: «Чисто Питер» отойдет от концепции подбора игроков исключительно из Санкт-Петербурга

Владислав Радимов высказался о будущем «ЧП».

Радимов : «Стоит ли придерживаться концепции людей, связанных с Петербургом? Отходить от концепции! Мы будем отходить от концепции!»

Балакирев : «Я не сторонник отходить от концепции. Концепция – это то, что у нас осталось, это нас отличает.

Концепция защищает нас от каких-то бешеных трат. Перевезти человека в Питер со статусом медиа, как Корша, их в Медиалиге не так много. А еще, чтобы они играли и снимались, и у них была аудитория...

С концепцией, без концепции, все равно сложно найти таких людей. Если ничего не получится, то придется таких людей подписывать, потому что они нам нужны».

«Моя энергия 100+ килограммов помогает команде». Самый толстый вратарь Медиалиги снимается с Филом из «Бригады» и мечтает о Голливуде. Интервью со звездой «Чисто Питер»