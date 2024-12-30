Радимов о Медиалиге: «Мне будет 50, а я стал моложе. Меня узнают 15-летние «дроты» и 14-летние «амкаловцы»

Владислав Радимов рассказал, как Медиалига сказалась на его популярности.

«Когда я заходил в Медиалигу, думал, что я там буду делать? Но мне постепенно стало нравиться – хочется ущипнуть Маврина или этого волосатого, с которым мы подружились [Некита].

Мне ребенок постоянно говорит: «Ты что, не знаешь этого футболиста?» Он меня попросил перед благотворительным матчем «Журавли» сфотографироваться с Алишером. И не понятно, кто круче. Я постепенно начал понимать, что мне стало нравиться в телеграме с кем-то пререкаться. Это же медийная лига от слова «медиа».

Я и не собирался уходить, просто не на все тренировки успевал приезжать. В следующем году мне будет 50. Я стал настолько моложе, понимая, куда я попал, и начиная сраться с каким-нибудь Васей Мавриным. Мне сделали билеты на финал Кубка Лиги на «Газпром Арене»: с одной стороны меня узнают 15-летние «дроты», а с другой – 14-летние «амкаловцы». У меня рядом сидит жена, и я такой важный: «Мои».

Другая история – я приехал из Москвы на Сапсане, иду с женой через вокзал, и ко мне подбегает шобла пацанов и просит сфотографироваться, кричат «Чисто Питер». Они не знают, как меня зовут, точно не видели, как я играл. То, что на «Матч ТВ», им нахрен не надо. Но они видели меня в «ЧП». Человек 10 со мной фотографировались, я почувствовал себя Геной Миллером», – сказал спортивный директор «Чисто Питер ».

Владислав Радимов был главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер» с момента попадания клуба в Winline Медиалигу в 4-м сезоне. В июле он покинул этот пост, но остался в клубе.