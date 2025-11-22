«Тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу, а тот стоял, руки за спину. Это их культура. Если бы он тронул меня, я бы ответил». Лактионов о Корее

Денис Лактионов: В Корее тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о жестких тренерских методах в Южной Корее.

Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.

– Вы рассказывали, что в Корее тренеры могли ударить палкой. Вы используете методы из корейского футбола в работе с «Десяткой»?

– Руководство и ребята тоже мне говорили об этом (смеется). Но для меня это непозволительно.

У нас был случай в Корее, один игрок плохо отыграл первый тайм. Тренер его ругал, а потом подошел и начал бить по лицу. А игрок стоял, руки за спину. Я встал и вышел. Потому что если бы он, тронул меня, я бы ответил. Это недопустимо.

– Почему корейские тренеры себе такое позволяли?

– Это их культура. Когда я приехал в 1995-м, сидел смотрел фильм. Мне было 18. Подошел игрок, которому 25, и переключил. Я повернулся: «Как так?» Он позволил это себе, потому что был старше.

Или еще случай. Сидели компанией, старший сказал: «Пак Чжи Сун, давай! Колу, шоколадку!» Тот без разговоров пошел, купил. Когда сидели в ресторане или ночном клубе, старшему наливали, подавали салфеточки. Все пили, счет приличный, а закрывал его старший.

Там старший может все и везде, но когда приходит счет – он его закрывает, – сказал Лактионов.

