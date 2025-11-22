  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу, а тот стоял, руки за спину. Это их культура. Если бы он тронул меня, я бы ответил». Лактионов о Корее
4

«Тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу, а тот стоял, руки за спину. Это их культура. Если бы он тронул меня, я бы ответил». Лактионов о Корее

Денис Лактионов: В Корее тренер ругал игрока, а потом начал бить по лицу.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал о жестких тренерских методах в Южной Корее.

Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.

– Вы рассказывали, что в Корее тренеры могли ударить палкой. Вы используете методы из корейского футбола в работе с «Десяткой»?

– Руководство и ребята тоже мне говорили об этом (смеется). Но для меня это непозволительно.

У нас был случай в Корее, один игрок плохо отыграл первый тайм. Тренер его ругал, а потом подошел и начал бить по лицу. А игрок стоял, руки за спину. Я встал и вышел. Потому что если бы он, тронул меня, я бы ответил. Это недопустимо.

– Почему корейские тренеры себе такое позволяли?

– Это их культура. Когда я приехал в 1995-м, сидел смотрел фильм. Мне было 18. Подошел игрок, которому 25, и переключил. Я повернулся: «Как так?» Он позволил это себе, потому что был старше.

Или еще случай. Сидели компанией, старший сказал: «Пак Чжи Сун, давай! Колу, шоколадку!» Тот без разговоров пошел, купил. Когда сидели в ресторане или ночном клубе, старшему наливали, подавали салфеточки. Все пили, счет приличный, а закрывал его старший.

Там старший может все и везде, но когда приходит счет – он его закрывает, – сказал Лактионов.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДенис Лактионов
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoвысшая лига Южная Корея
logoСувон Самсунг Блювингс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я играл за «Сувон Самсунг», главным соперником был LG. Наш президент говорил: «Все равно, что будет в чемпионате. Мы должны выиграть этот матч». Лактионов о Корее
22 ноября, 09:28
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Лактионов о Сибскане: «Он лает, но не знает, где надо лаять. Отвечать таким, как он – последнее, что хотелось бы делать»
21 ноября, 16:46
Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева
21 ноября, 16:20
Главные новости
«Отбросило в детство, когда мы в любую погоду играли в футбол и получали удовольствие». Лактионов о Суперкубке Медиалиги под снегом
вчера, 19:32
«Я скромный парень. Наткнулся на комментарий, что везучий. Давайте так и оставим». Гудай о всех выигранных трофеях в медиафутболе
вчера, 18:24
7100 зрителей пришло на Суперкубок Медиалиги в Минске
вчера, 18:08
Сэмио вместе с Мусагалиевым смотрел матч ФК «10» – «Амкал» за Суперкубок МФЛ
вчера, 16:30
Лактионов выиграл Кубок и Суперкубок Медиалиги и взял бронзу МФЛ-6 в свой первый год в ФК «10»
вчера, 16:00
Гудай стал первым игроком, завоевавшим все главные трофеи медиафутбола
вчера, 15:49
🏆 Мусагалиев выиграл второй трофей с «Десяткой» – Суперкубок Медиалиги
вчера, 15:40
ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1
вчера, 15:38
2Drots, «Амкал», Lit Energy и «Десятка» отпустят игроков в сборную Медиалиги на матч с ФНЛ
вчера, 14:45
«Амкал» и 2Drots должны иметь преимущество перед теми, кто просто заносит деньги». Маврин о контенте в медиафутболе
вчера, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17