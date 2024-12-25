Радимов о медиафутболе: «Это мегапопулярная история. Я пришел на «Газпром Арену», где было 32 тысячи зрителей, а перед этим работал на «Матч ТВ», и смотрел, как за четыре игры на РПЛ пришло 16»

Владислав Радимов высказался о популярности Winline Медиалиги.

«За 2 года в Медиалиге для меня лучшие моменты – гол головой вратаря 2Drots Сычева, гол Алишера с центра поля, его не выбитый мяч, когда «Броуки » просрали – это написать сценарий – так специально не подстроишь, и пенальти вот этого дурачка [Гены Миллера ].

Когда Гена первый раз вышел, и заработали пенальти, мне говорят: «Ты видел сколько просмотров?» А я только попал в Медиалигу. Я спрашиваю: «Что там было?» Мне говорят: «Пенальти. Ты не понимаешь, что произошло».

Потом я начал понимать: гол головой или когда Медиалига приезжает в Кострому – биток на стадионе. Я приезжал туда с «Зенитом-2», там 100 человек сидело.

Я начинаю въезжать, что это мегапопулярная история. Когда я пришел и увидел на «Газпром Арене » бл#%ь прости господи 32 тысячи зрителей, а перед этим я работал на «Матч ТВ», и за четыре игры пришло 16 тысяч. Я понимаю, что это большая разница.

Все эти эпизоды, о которых вы говорите, это как сценарий, который пишется. Ну забил вратарь головой. Как, е#%а?» – сказал бывший главный тренер и спортивный директор «Чисто Питер».