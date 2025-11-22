Мостовой – в шорт-листе на пост главного тренера «БроукБойз» для турнира в формате Кингс Лиги

Александр Мостовой может возглавить медиафутбольную команду.

«БроукБойз » включили в шорт-лист на пост главного тренера Александра Мостового.

Тренер Роман Рогов, работавший с медиафутбольной командой в осеннем Кубке Медиалиги, покинет ее в связи с большой паузой перед следующим турниром в МФЛ.

В межсезонье «Броуки» примут участие в турнире в формате Кингс Лиги (семь на семь).

Президенты «Броуков» Дмитрий Егоров и Райзен включили в свой список троих кандидатов на пост нового главного тренера: Дмитрия Кузнецова , уже работавшего с командой, а также Сергея Давыдова и Мостового.

«Мостовой меня интересует. Он получает сейчас тренерскую лицензию, а Кингс Лига – его формат, мне кажется. Это царь.

Я Мостовому уже написал. Он ответил: «А что это такое?» – рассказал Егоров.

В 2022 году Мостовой тренировал в WINLINE Медиалиге команду Камила Гаджиева Fight Nights.