Мура ушел из «БроукБойз». Защитник отыграл в клубе 2 турнира МФЛ

Защитник Святослав Мурадов объявил об уходе из «БроукБойз».

26-летний игрок отыграл за клуб два турнира: WINLINE МФЛ-6 и Кубок Лиги. В общей сложности он провел 16 матчей.

До «Броуков» Мура выступал в Медиалиге за «Родину Медиа», Fight Nights и Reality.

Ранее из «БроукБойз» также ушел нападающий Мазур, перебравшийся в 2Drots.