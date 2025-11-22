Мура ушел из «БроукБойз». Защитник отыграл в клубе 2 турнира МФЛ
Защитник Святослав Мурадов объявил об уходе из «БроукБойз».
26-летний игрок отыграл за клуб два турнира: WINLINE МФЛ-6 и Кубок Лиги. В общей сложности он провел 16 матчей.
До «Броуков» Мура выступал в Медиалиге за «Родину Медиа», Fight Nights и Reality.
Ранее из «БроукБойз» также ушел нападающий Мазур, перебравшийся в 2Drots.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Муры
