3

«Давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим». Радимов ответил Кортаве по поводу медиафутбола

Владислав Радимов высказался об идее включить медиафутбол в олимпийские виды.

«А давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим, медиафутбол все равно из него сейчас во многом состоит!

Матчи сыграем на тех 7 стадионах с крышами, о которых рассказал на днях Кортава, а церемония открытия пройдет на стадионе, который уже два года обещает открыть Осипов!

Ребят, ну хватит уже, хоть немного давайте ответственно подходить к тому, что говорите», – написал спортивный директор «Чисто Питер».

Ранее технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в Олимпийские игры.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
logoДмитрий Кортава
logoЧисто Питер
logoОлимпийский футбольный турнир
logoВладислав Радимов
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
брань
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Технический директор МФЛ Кортава: «Медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры, думаю»
956 минут назад
Радимов о Медиалиге: «Мне будет 50, а я стал моложе. Меня узнают 15-летние «дроты» и 14-летние «амкаловцы»
8сегодня, 18:53
Радимов о медиафутболе: «Это мегапопулярная история. Я был на «Газпром Арене» с 32 тысячами зрителей, а до этого смотрел на «Матч ТВ», как четыре игры РПЛ собрали 16»
625 декабря, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
Технический директор МФЛ Кортава: «Медиафутбол может быть включен в Олимпийские игры, думаю»
956 минут назад
Радимов о Медиалиге: «Мне будет 50, а я стал моложе. Меня узнают 15-летние «дроты» и 14-летние «амкаловцы»
8сегодня, 18:53
Экс-нападающий «Сибири» Конев – игрок «Амкала»
сегодня, 17:12
Президент Медиалиги Осипов: «Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем»
3сегодня, 16:20
Александр Самедов: «Игра сборной Медиалиги против России – это оскорбление. РФС должен такое пресекать»
16сегодня, 14:21
Два игрока «БроукБойз» могут отправиться на просмотр в клуб РПЛ
17сегодня, 12:33
Челидзе, Макей, Николай Зириков и Зубков покинули «БроукБойз»
сегодня, 10:56
Осипов о матче сборной России против МФЛ: «Радовать гражданина России патриотичным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть»
4сегодня, 09:17
Дмитрий Парфенов: «Может ли Медиалига перетянуть игроков из Второй лиги? Если бы я работал во Второй лиге, был бы недоволен»
2вчера, 19:10
Осипов о строительстве стадиона Медиалиги: «С ноября по апрель все процессы заморожены. Возможно, Кубок лиги следующего года мы сыграем на своем стадионе»
вчера, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Рекомендуем