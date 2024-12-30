«Давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим». Радимов ответил Кортаве по поводу медиафутбола

Владислав Радимов высказался об идее включить медиафутбол в олимпийские виды.

«А давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим, медиафутбол все равно из него сейчас во многом состоит!

Матчи сыграем на тех 7 стадионах с крышами, о которых рассказал на днях Кортава, а церемония открытия пройдет на стадионе, который уже два года обещает открыть Осипов !

Ребят, ну хватит уже, хоть немного давайте ответственно подходить к тому, что говорите», – написал спортивный директор «Чисто Питер ».

Ранее технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в Олимпийские игры.