«Давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим». Радимов ответил Кортаве по поводу медиафутбола
Владислав Радимов высказался об идее включить медиафутбол в олимпийские виды.
«А давайте сразу ####### [вранье] в Олимпийские игры включим, медиафутбол все равно из него сейчас во многом состоит!
Матчи сыграем на тех 7 стадионах с крышами, о которых рассказал на днях Кортава, а церемония открытия пройдет на стадионе, который уже два года обещает открыть Осипов!
Ребят, ну хватит уже, хоть немного давайте ответственно подходить к тому, что говорите», – написал спортивный директор «Чисто Питер».
Ранее технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава предложил включить медиафутбол в Олимпийские игры.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
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