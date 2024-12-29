Илья Балакирев: «Чисто Питер» предлагал Прокопу контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц

Руководитель «ЧП» рассказал о несостоявшемся переходе Прокопа.

Балакирев : «Начать надо с января. Мы хотели усиливаться, в том числе медийно. Прокоп был тем человеком, который дал бы нам этот буст. Это был первый заход к нему. Радимов и Тимощук подключились».

Радимов : «Мы разговаривали с Прокопом. Хотели ему помочь, потому что у него есть мечта попасть в профессиональный футбол. Но ему нужно физически себя подвести. Мы были готовы ему помочь с тренером по физподготовке, сделать индивидуальную программу, чтобы он полгода за нас отыграл. Помог бы нам медийно, а также себе, и уже летом рассматривал предложения от профессиональных клубов.

Тимощук был готов включиться, мы хотели найти ему хорошую команду. Прокоп выбрал другое, это его личное дело. Уважаю его решение».

Балакирев : «Мне кажется, сейчас он уже не хочет играть на профессиональном уровне. У него все хорошо, он кайфует, занимается любимым делом. Мы ему очень хорошие условия предлагали, спонсор готов был помочь. Основная причина, почему он к нам не перешел, – это переезд в Питер, поскольку все комьюнити медиафутбола в Москве.

Мы предлагали варианты, но в тот момент не получилось. Он выбрал «Родину Медиа». Мы предлагали Прокопу 500 тысяч рублей в месяц + 500 тысяч от спонсора».

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