Маврин считает, что Некит и Федос теряют интерес к «Столу». Крысева ответил, что не видит шоу без них

Маврин считает, что Некит и Федос теряют интерес к «Столу».

Василий Маврин считает, что шоу «Это медиафутбол, бро» нуждается в новых ведущих.

Маврин: На «Столе» я вскипел, когда Лактионов что-то рассказывал, а Федос и Некит сидели в телефонах. Вопрос их вовлечения.

Крысева: Я вижу в этом определенную проблему. С Федосом мы это обсуждали и еще обсудим. Но у меня было публичное обещание, я не вижу «Стол» без этих людей. Они поддержали шоу на старте.

Я приглашал тогда и Райзена, но он заломил какой-то нереальный гонорар, хотя сейчас ходит за адекватные деньги. Да, есть проблема с их вовлеченностью, но я сам лично никогда их не уберу.

«Это медиафутбол, бро» выходит с сентября 2022 года. Это самое популярное шоу о медиафутболе в России.