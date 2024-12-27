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Дмитрий Кузнецов: «Согласился бы стать помощником Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу?»

Дмитрий Кузнецов готов войти в тренерский штаб ЦСКА.

«Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу? Надо же с чего-то начинать.

Я желаю армейцам только добра. Думаю, что даже на этой должности я бы помог красно-синим. У меня есть, что дать команде», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник армейцев.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Кузнецов
logoЦСКА
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
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