Дмитрий Кузнецов: «Согласился бы стать помощником Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу?»

Дмитрий Кузнецов готов войти в тренерский штаб ЦСКА.

«Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу? Надо же с чего-то начинать.

Я желаю армейцам только добра. Думаю, что даже на этой должности я бы помог красно-синим. У меня есть, что дать команде», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник армейцев.

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