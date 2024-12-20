Дмитрий Кузнецов: «Скоропуп ушел за контентом, а будет получать зарплату 180 тысяч. Гудай – 250 и ему закроют ипотеку. Но это не из-за денег, по дружбе. Азамат понимает, что мы умеем смеяться»

Дмитрий Кузнецов высказался о постах ФК «10» в социальных сетях.

«Посты ФК «10» о 2Drots? Я могу выбросить слова, которые оскорбят всех людей в «Десятке » – и Азамата , и футболистов. Могу сослаться на то, что это выбросил один из наших болельщиков. Покажите лицо, кто говорит. Я же могу очень прилично ########### [оскорбить] – вам это очень не понравится, а потом скажу спасибо подписчикам за идею. Как вам это?

Они все еще бздят. Один раз нас обыграли, когда мы с первых минут вдесятером были. Они этим хвалятся. А как закончилось все? Кто оказался в финале? Пока это так и будет.

Это нормально, что они уводят игроков: дали чуть больше и уводят. Чтобы мне потом не говорили, что не за деньгами – Илюша Скоропуп у нас получал 100 тысяч рублей, в «10» он пошел за контентом, но будет получать 180. Гудай получал 200 тысяч, а в «10», наверное, будет получать 250 и ему закроют ипотеку. Но это не из-за денег, по дружбе, за бесплатно. Мы все умеем смеяться, и Азамат это прекрасно понимает.

Отношению к Гудаю у меня изменилось не в лучшую сторону. Он уже не мой игрок. После его слов, что ему наплевать на тренерский штаб, аудиторию, президентов – это странно звучит. Он сказал, что после Казахстана для него все стало ясно. Почему он тогда не ушел? Значит он играл все время с обидой», – сказал главный тренер 2Drots.

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