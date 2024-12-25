Горлукович может войти в штаб 2Drots. Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Кузнецов (Александр Зуев)

Сергей Горлукович может стать тренером медиафутбольной команды.

Президент «Титана » Александр Зуев сообщил, что бывший капитан «Спартака» может присоединиться к 2Drots.

«Тут в личных диалогах мне сказали, что Горлукович может войти в штаб 2Drots.

Гениальное решение, если это так. Просто гениальное!» – написал Зуев.

Последней командой в тренерской карьере Горлуковича был «Сочи», откуда он ушел в конце 2014 года.

Главным тренером 2Drots является бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В его штаб недавно вошел экс-игрок «Спартака » Валерий Шмаров .