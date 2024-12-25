Горлукович может войти в штаб 2Drots. Команду тренирует экс-игрок ЦСКА Кузнецов (Александр Зуев)
Сергей Горлукович может стать тренером медиафутбольной команды.
Президент «Титана» Александр Зуев сообщил, что бывший капитан «Спартака» может присоединиться к 2Drots.
«Тут в личных диалогах мне сказали, что Горлукович может войти в штаб 2Drots.
Гениальное решение, если это так. Просто гениальное!» – написал Зуев.
Последней командой в тренерской карьере Горлуковича был «Сочи», откуда он ушел в конце 2014 года.
Главным тренером 2Drots является бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В его штаб недавно вошел экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Александра Зуева
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