Кузнецов – хейтерам медиафутбола: «Ребята, опомнитесь, 30 тысяч на финале! Неинтересно?»

Дмитрий Кузнецов ответил недоброжелателям по поводу хейта к медиафутболу.

– К медиафутболу всегда было скептическое отношение, называли его цирком. Вы чувствуете изменения в этом?

– Это говорят отдельные люди, которые не хотят признавать популярность медиафутбола. Они не верят в это, хотя статистика и цифры говорят об этом.

Недавно был финал на «Газпром Арене» – 30 тысяч болельщиков. Ребята, опомнитесь. Неинтересно? – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

30 тысяч на финале, 18 выездов, рекорды «Амкала» и Сычева. Важные цифры медиафутбола