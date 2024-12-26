Кузнецов – хейтерам медиафутбола: «Ребята, опомнитесь, 30 тысяч на финале! Неинтересно?»
Дмитрий Кузнецов ответил недоброжелателям по поводу хейта к медиафутболу.
– К медиафутболу всегда было скептическое отношение, называли его цирком. Вы чувствуете изменения в этом?
– Это говорят отдельные люди, которые не хотят признавать популярность медиафутбола. Они не верят в это, хотя статистика и цифры говорят об этом.
Недавно был финал на «Газпром Арене» – 30 тысяч болельщиков. Ребята, опомнитесь. Неинтересно? – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots.
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
30 тысяч на финале, 18 выездов, рекорды «Амкала» и Сычева. Важные цифры медиафутбола
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
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