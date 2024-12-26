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Кузнецов – хейтерам медиафутбола: «Ребята, опомнитесь, 30 тысяч на финале! Неинтересно?»

Дмитрий Кузнецов ответил недоброжелателям по поводу хейта к медиафутболу.

– К медиафутболу всегда было скептическое отношение, называли его цирком. Вы чувствуете изменения в этом?

– Это говорят отдельные люди, которые не хотят признавать популярность медиафутбола. Они не верят в это, хотя статистика и цифры говорят об этом.

Недавно был финал на «Газпром Арене» – 30 тысяч болельщиков. Ребята, опомнитесь. Неинтересно? – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне главный тренер 2Drots.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

30 тысяч на финале, 18 выездов, рекорды «Амкала» и Сычева. Важные цифры медиафутбола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoГазпром Арена (Крестовский)
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logoЧемпионат.com
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