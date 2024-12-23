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Кузнецов о «Зените»: «Что дают их победы? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе»

Дмитрий Кузнецов высказался о развитии российского футбола в условиях санкций.

— Как можно подвести итог 2024 года для российского футбола? Развивался ли он или, скорее, наоборот?

— Он бы развивался, если бы был лимит на легионеров. Говорят, что сразу уровень падает, но а куда мы все готовимся? Мы знаем, что в следующем году, может быть, разрешат сборной России участвовать в отборах. Но сейчас был период, когда нужно было развивать своих футболистов. Много мы развили? Батраков, Кисляк, Глебов из ЦСКА. Этого мало — мизер. 

Давайте пройдемся по «Зениту» — гегемон, лидер, но что мы видим? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе. Что дают их победы? — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoКирилл Глебов
logoДмитрий Кузнецов
logoАлексей Батраков
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