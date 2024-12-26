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Кушанашвили хочет, чтобы Юран возглавил ЦСКА: «Небеса упадут! Я бы дал ему 30 млн, сказал: «Приходи, если не боишься спартаковской темы»

Отар Кушанашвили назвал имя идеального тренера для ЦСКА.

– Мне кажется, ЦСКА должен сделать ход конем и пригласить никем не ожидаемого нашего человека.

– Был же Леша Березуцкий…

– Нет, тогда, считай, Березуцкому было 18 лет по футбольным меркам.

– На месте Гинера кого бы ты сейчас позвал?

Юрана.

– Почему ты так влюблен в него?

– Потому что видел, что он делал, когда принял одну из команд. Я решил посмотреть, как этот клуб играл до него. И при нем у каждого игрока появилось точное знание, что он должен делать на поле. Я тогда подумал: «Вот такого бы, как Юран!» Что бы началось при обсуждении этой темы…

– Но ведь там возникнет проблема «Спартак» – ЦСКА…

– Да, но я бы пошел ва-банк и сказал: «Плачу тебе 30 миллионов! Приходи, если не боишься вот этой темы «Спартак» – ЦСКА». Контракт – по схеме «1+1». Юран во главе ЦСКА – боже мой, небеса упадут! – сказал медиаменеджер «Родины Медиа».

Юран играл за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. В 2003-м он тренировал дубль красно-белых, а также входил в штаб Андрея Чернышова в первой команде.

«Николич – не тренер для ЦСКА. Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы». Кушанашвили об игре армейцев при сербе

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЕвгений Гинер
logoСергей Юран
logoСпартак
logoРодина Медиа
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoОтар Кушанашвили
Это футбол, брат!
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