Кушанашвили хочет, чтобы Юран возглавил ЦСКА: «Небеса упадут! Я бы дал ему 30 млн, сказал: «Приходи, если не боишься спартаковской темы»
– Мне кажется, ЦСКА должен сделать ход конем и пригласить никем не ожидаемого нашего человека.
– Был же Леша Березуцкий…
– Нет, тогда, считай, Березуцкому было 18 лет по футбольным меркам.
– На месте Гинера кого бы ты сейчас позвал?
– Юрана.
– Почему ты так влюблен в него?
– Потому что видел, что он делал, когда принял одну из команд. Я решил посмотреть, как этот клуб играл до него. И при нем у каждого игрока появилось точное знание, что он должен делать на поле. Я тогда подумал: «Вот такого бы, как Юран!» Что бы началось при обсуждении этой темы…
– Но ведь там возникнет проблема «Спартак» – ЦСКА…
– Да, но я бы пошел ва-банк и сказал: «Плачу тебе 30 миллионов! Приходи, если не боишься вот этой темы «Спартак» – ЦСКА». Контракт – по схеме «1+1». Юран во главе ЦСКА – боже мой, небеса упадут! – сказал медиаменеджер «Родины Медиа».
Юран играл за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. В 2003-м он тренировал дубль красно-белых, а также входил в штаб Андрея Чернышова в первой команде.
«Николич – не тренер для ЦСКА. Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы». Кушанашвили об игре армейцев при сербе
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