«Чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой. Харламов – смешной, а ты, усатый, нет, #####!» Кушанашвили о шутке Черчесова про «французский язык»

Отар Кушанашвили раскритиковал Станислава Черчесова за манеру общения.

– Российский футбол – это не просто закрытая, а закостеневшая структура. Они не открыты ни к чему новому, грубят журналистам. К ним с диктофоном обращается человек, живущий на 20 тысяч…

Черчесов в Казахстане одному журналисту говорил про красную шапочку , другого спрашивал, на французском ли он говорит языке . Вот эта манера общения…

– А с чем это связано? Со сверхдоходами?

– Возьмем Черчесова. Его не переделать. Он до сих пор убежден, что было остроумным сказать: «Вы по-французски разговариваете?»

Чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой. А он думает, что смешно сказал, что в этом нет ничего оскорбительного. Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного.

Гарик Харламов – смешной, а ты, усатый, нет, #####! Ни Черчесову, ни Карпину не объяснить, что не надо смотреть исподлобья на любого как на несоответствующего твоему интеллекту.

Не надо демонстрировать свое превосходство, мы знаем, что ты получаешь пять миллионов евро в год, что у тебя только в Эстонии 18 домов и что ты поменял последний Mercedes на Jaguar.

Парень, который задал оскорбивший тебя вопрос про смену одной фамилии на другую, выполнял свою работу. Ответь ему доброжелательно: «Спасибо за наблюдательность. В прошлой игре он получил легкую травму». Устрой из этого праздник, влюби в себя людей. А они задаются целью, чтобы их ненавидели все», – сказал медиаменеджер «Родины Медиа ».