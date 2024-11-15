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Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «Красная карточка не доставила радости мне. У тебя красная шапочка, может, тебе доставила»

Станислав Черчесов прокомментировал удаление Александра Марочкина.

Защитник получил красную карточку на 23-й минуте игры против Австрии (0:2) в Лиге наций.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радости доставила (обращается к журналисту – Спортс”).

Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов? (обращается к журналисту – Спортс”)», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

0:10 и 4 поражения у Черчесова с Казахстаном – досрочный вылет. К увольнению?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСтанислав Черчесов
logoСборная Австрии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
Александр Марочкин
logoЛига наций УЕФА
logoSports – Казахстан
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