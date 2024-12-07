«Если бы затянул на несколько часов, то 20 июня был бы летальный исход». Кушанашвили о болезни

Отар Кушанашвили рассказал, как попал в больницу.

«Я держался до последнего, потому что начинался чемпионат Европы, где впервые в истории играла сборная Грузии. Нельзя профукать такой момент. Мы поехали в Olimpbet Lounge. Приехала моя племянница с женихом (теперь мужем). И во время матча я уже понимал, что мне плохо: сижу и не могу шевелиться. Я пил слабительное и думал, что такими паллиативными способами выберусь из пике. Я даже попросил человека из Olimpbet Lounge пойти за кефиром. Принесли пакет: там кефир, ряженка. Время прощаться с людьми, а у меня искры из глаз. И я помню, что не могу встать. Думаю: «#####, только не при племяннице». Не опозориться перед семьей – для меня идея фикс. Вот что еще меня подводит: я из кожи вон вылезу, буду строить хорошую мину при плохой погоде, лишь бы близкие не увидели, как мне плохо.

А с Шестаком и Ладненко я уже настолько откровенен, что с ними все показывал. И в ночи написал им: «######, я согласен на врачей, мне очень плохо». Время – четыре пополуночи. Я не знал, что уезжаю на целую эпоху. Думал: меня проверят, выпишут какие-нибудь снадобья, и я вернусь. В полной уверенности, что оставляю своего котенка Феньку Гангстера Отаровича Кушанашвили – важно полностью его назвать, он читает все интервью – всего на полдня.

Приехали в платную клинику. Парень, принимавший меня, посмотрел несколько секунд и говорит: «Это немедленная операция». Сумма, которую мне объявили в платной поликлинике, в один момент была неподъемной, а нужно сразу же заполнять бумаги. Меня отвезли в городскую больницу уже на скорой помощи.

Когда я попал в Красногорскую городскую больницу, мне сказали: если бы затянул на несколько часов, то 20 июня был бы летальный исход. Речь шла даже не про день. Это не литературный прием, призванный нагнать страху на читателей. Это не для украшения текста. Это буквально», – сказал медиадиректор «Родины Медиа ».

В начале октября Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Летом он попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».

На ежегодной премии Media Football Awards Отар Кушанашвили был признан персоной года в медиафутболе.

Отар Кушанашвили – как боролся с раком и что понял о жизни. Сердечный монолог