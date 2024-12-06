Отар Кушанашвили: «Я ухожу 22 июня 2030 года, если меня никто не покорит огромной суммой. Моя цель – прожить 20 очень качественных лет. Я сойду с ума, если буду видеть ваши рожи после семидесяти»

Отар Кушанашвили рассказал о своей новой жизненной цели после победы над раком.

«После третьей операции я написал, что моя цель – прожить 20 очень качественных лет. Посмотрим правде в глаза. Я 70 года рождения. Мне история про то, что я горец, который прожил больше ста лет, на ### не нужна. Я сойду с ума, если буду видеть ваши рожи после семидесяти.

Но 22.06.30 я ухожу, если меня никто не покорит огромной суммой. Еще 10-15 лет проживу спокойной жизнью, зная, что не вернусь ради боя с блогером на ринге. При этом замечу, не имею никаких претензий к той жизни, которой жил до болезни. Она была великолепна.

Но мало кто умеет так радоваться жизни, как я радуюсь сейчас каждой мелочи: окурку, кофе. Я в три утра копаюсь в книгах – счастливее меня нет. Когда в комнату вбегает мой котенок Фенька Гангстер Отарович Кушанашвили, я счастлив, потому что у меня есть кот. Когда приезжает мой младший сын и обнимает меня, я счастлив. Я счастлив всему. Я и так ценил жизнь, а теперь с появившимся опытом вот эти посиделки за интервью сейчас – самое главное в жизни. Пребывание в сигарном клубе, чтение книг – счастье. Съемка программы «Каково?!» – счастье, помноженное на бесконечность.

Я хочу посидеть дома один десять дней. Это был невероятно счастливый год до 20 июня. И сейчас, когда я прохожу вторую химиотерапию, я понимаю, что все, что я говорил, оказалось правдой. Что я не робкого десятка. Что я буду помогать всем, кому могу. Это оказалось правдой. Как то, что я самый счастливый сукин сын на Земле. Моим именем называли футбольный турнир, но это же просто ###### [здорово]. Люди не знали, выживу я или нет, но решили, что Кубок Надежды должен быть назван моим именем. Я лежал в больнице и думал: «Да вы с ума сошли все?» Я приехал, ударил по мячу, а меня обнял каждый футболист, которого я не знаю. Когда я иду по улице, мне не дают проходу: «Молодец, что вы держитесь», – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

В начале октября Отару удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Летом он попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Winline Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа ».

На ежегодной премии Media Football Awards Отар Кушанашвили был признан персоной года в медиафутболе.

Отар Кушанашвили – как боролся с раком и что понял о жизни. Сердечный монолог