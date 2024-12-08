Матч «Динамо» и «Амкала» – второй по аудитории на ТВ в 2024-м с участием медиакоманд. Больше собрали 2Drots и «Спартак» Кострома

Четыре игры медиакоманд собрали аудиторию более 2 млн человек на ТВ в 2024 году.

Данные телеграм-каналу 13Team предоставили в РФС. Самой просматриваемой стала игра Фонбет Кубка России между 2Drots и «Спартаком» из Костромы (1:0) – охват составил 2 199 000 человек. Топ-6 матчей медиакоманд на ТВ по популярности в 2024-м: 1. 2Drots – «Спартак» Кострома, охват: 2 199 000; 2. «Амкал » – «Динамо», охват: 2 185 000; 3. «БроукБойз » – «Химик», охват: 2 121 000; 4. «Амкал» – «Алания», охват: 2 067 000; 5. «Амкал» – «Велес», охват: 1 957 000; 6. 2Drots – «Строгино», охват: 1 310 000.