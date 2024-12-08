Матч «Динамо» и «Амкала» – второй по аудитории на ТВ в 2024-м с участием медиакоманд. Больше собрали 2Drots и «Спартак» Кострома
Четыре игры медиакоманд собрали аудиторию более 2 млн человек на ТВ в 2024 году.
Данные телеграм-каналу 13Team предоставили в РФС.
Самой просматриваемой стала игра Фонбет Кубка России между 2Drots и «Спартаком» из Костромы (1:0) – охват составил 2 199 000 человек.
Топ-6 матчей медиакоманд на ТВ по популярности в 2024-м:
1. 2Drots – «Спартак» Кострома, охват: 2 199 000;
2. «Амкал» – «Динамо», охват: 2 185 000;
3. «БроукБойз» – «Химик», охват: 2 121 000;
4. «Амкал» – «Алания», охват: 2 067 000;
5. «Амкал» – «Велес», охват: 1 957 000;
6. 2Drots – «Строгино», охват: 1 310 000.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал 13Team
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