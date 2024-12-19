«Команды РПЛ выходят на пол-Федора против них. «Амкалу» даже Овечкин забил!» Комличенко о Медиалиге
«Отношение к Медиалиге нейтральное. Точно не плохое. Ребята создают для медиа поводы. У них своя лига, свой мир. Но нам в Ростове до Медиалиги… Я не знаю. Для тех, кто живет в Москве или Питере, Медиалига – это тема. А мы в регионах только читаем в СМИ о Медиалиге.
Меня немного подбешивает, когда начинаются высказывания: «Дайте нам команду РПЛ». Ну блин. Если честно, то уже не назовешь эти команды любительскими. Во всех командах играют профики: кто-то закончил, у кого-то не получилось. Когда только все начиналось, было много блогеров. Это я понимаю Медиалига. Ребята из медиа все играли. Сейчас все эти блогеры создают только повод, а играют бывшие профики.
Странно слышать, когда говорят, что любителями хорошо играли с командой РПЛ. Ребят, во-первых, вы не настолько уже любители. Все понимают, что команда РПЛ выходит на пол-Федора чаще всего. У меня был опыт за «Динамо» против «Амкала». 5:0. Когда даже Овечкин забил! Не даже, но Ови вышел и забил мяч. Легенда хоккея! Потом еще им отгрузили и поехали. Для болельщиков это прикольный инфоповод. Но не надо к этому относиться серьезно, сравнивать с уровнем РПЛ. Это разные вещи», – сказал нападающий «Ростова».
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