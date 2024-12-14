Андрей Аршавин: «Если сын скажет, что хочет играть за «Амкал» или 2Drots, то спрошу: «Зачем ты тогда столько лет футболом занимался?»

Андрей Аршавин высказался о медиафутболе.

– Если бы ваш сын пришел и сказал: «Папа, я хочу играть в «Амкале» или в 2Drots». Что вы ему ответите?

– Я скажу: «Тогда ты зачем футболом столько лет занимался?» Я за профессиональный футбол, а медиафутбол – это вообще не то.

Это не медиафутбол. У вас там люди тренируются и зарабатывают больше, чем во Второй лиге. Людям это интересно, поэтому там зарабатывают много? Хорошо, если это так. Но я и медиафутбол – две разные планеты, – сказал экс-хавбек «Зенита».