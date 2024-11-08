Более 28 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
Президент Медиалиги Николай Осипов на пресс-конференции сообщил, что на финальный матч Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots продано более 28 тысяч билетов.
Финал пройдет 9 ноября на «Газпром Арене». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. На игре ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.
Рекорд посещаемости матчей Медиалиги был поставлен в финале МФЛ-5 на «ВЭБ Арене». Матч между 2Drots и «БроукБойз» посетили 27 472 зрителей.
2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).
В нынешнем розыгрыше Кубка Медиалиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.
Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.
Сколько «Амкал» или 2Drots заработают за победу в Кубке Лиги?
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