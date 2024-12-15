«Деле Алли надо ехать в Россию. Заработает лямчик долларов в «Титане», а потом и в «Зенит» можно попасть». Егоров о возможном трансфере
Дмитрий Егоров считает, что Деле Алли может попасть в «Зенит» после «Титана».
Сегодня появилась информация, что на бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии претендует медиафутбольный «Титан».
«Деле Али надо ехать в Россию
В Англии он не играет. Там он психбольной наркоман. В него не верят. Если перезапускать карьеру, то в России.
Заработать лямчик долларов (не думаю, что речь о меньших деньгах) от «Титана», ходить по российскому ТВ тоже за деньги, стать амбассадором букмекера.
Ну и, может, потренить, набрать форму и попасть в «Зенит» за 3-4 млн долларов в год. Дорога открыта.
Более того, до сих пор считаю, что Погба бы очень хорошо поиграл бы в футбол в «Броуках» вместо ничего», – написал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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