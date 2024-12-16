Вульф перешел в 2Drots из «Титана». Он стал первым экс-игроком ФК «10» в составе «дротов»

Полузащитник «Титана» Александр Вульфов подписал контракт с 2Drots.

Вульф провел в «Титане» пятый сезон Winline Медиалиги и Кубок Лиги. До этого он выступал за ФК «10». Хавбек стал первым экс-игроком «Десятки», присоединившимся к 2Drots.

В составе ФК «10» сейчас выступают сразу шесть бывших футболистов 2D, в том числе Гудай и Скоропуп, о трансферах которых было объявлено ранее.

Ранее «Титан» предлагал Вульфу пожизненный контракт, однако на прошлой неделе президент команды Александр Зуев сообщил о предстоящем трансфере хавбека в 2D.

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов

Таблица трансферов медиафутбола