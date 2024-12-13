Биря и Барыш – игроки 2Drots
Биря вернулся в 2Drots.
2Drots объявили о подписании двух футболистов.
В ноябре Кирилл Бирюков покинул «Титан», где провел 5 лет. Хавбек выступал за клуб в ЛФЛ и в Медиалиге. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.
Григорий Барышев выступал за Fight Nights с четвертого сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-5.
В Кубке Медиалиги Барышев провел 9 матчей и отметился одной голевой передачей.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем