Биря и Барыш – игроки 2Drots

Биря вернулся в 2Drots.

2Drots объявили о подписании двух футболистов.

В ноябре Кирилл Бирюков покинул «Титан», где провел 5 лет. Хавбек выступал за клуб в ЛФЛ и в Медиалиге. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.

Григорий Барышев выступал за Fight Nights с четвертого сезона Winline Медиалиги и вместе с клубом стал бронзовым призером МФЛ-5.

В Кубке Медиалиги Барышев провел 9 матчей и отметился одной голевой передачей.

Таблица трансферов медиафутбола