Биря о возвращении в 2Drots: «Я кидаю себе новый вызов, придя в такой гранд, который нуждался во мне, как мы выяснили в переговорах»
«С 2Drots у меня всегда хорошие и теплые воспоминания. Плюс мы будто бы друг другу еще не все сказали. И такой сложный период в последние полгода с травмами, и будто бы отсутствие мотивации двигаться дальше – и тут мне такой новый вызов.
Я кидаю себе новый вызов, придя в такой гранд, который нуждался во мне, как мы выяснили в переговорах. Я всегда с трепетом относился ко времени, когда я играл за 2D в МКС. Пусть он был короткий, но на фоне всего остального запомнился», – сказал хавбек 2Drots.
Сегодня «дроты» объявили о подписании Кирилла Бирюкова.
В ноябре полузащитник Бирюк покинул «Титан», где провел 5 лет. Хавбек выступал за клуб в ЛФЛ и в Медиалиге. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.
В 2022 году Биря на правах аренды выступал за 2Drots на BetBoom МКС.
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