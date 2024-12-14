«Когда тебя зовут в 2Drots, ты два раза не думаешь и просто соглашаешься». Барышев о переходе в 2D
Григорий Барышев высказался о переходе в 2Drots.
«В медиафутболе есть два типа команд: 2Drots и «Амкал» и все остальные. Когда я играл в Fight Nighs, там было не так много медийки. Когда тебя зовут в 2Dots, ты два раза не думаешь и просто соглашаешься. Те эмоции и фанаты, которые тут есть, нет ни в одной команде.
Я с детства смотрю 2Drots. Всегда хотелось перейти сюда. После 5-го тура Кубка Лиги были разговоры с Женей, Ильдаром, но президенты не смогли договориться. После сезона на меня вышел Ильдар, и мы сразу договорились», – сказал защитник 2Drots.
Экс-защитник Fight Nights Барышев перешел в 2D.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
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