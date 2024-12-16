Вратарь 2Drots Сычев готов выйти на бой с Текилой

Дмитрий Сычев готов выступить на бойцовском турнире между медиафутболистами.

«Был конфликт после полуфинала Кубка Медиалиги, было многое сказано. Я поговорил с Димой Сычевым. Он сказал: «Я готов, с удовольствием. У меня нет конфликтов, ну может с Саньком Текилой?»

С Текилой я не общался. Они примерно в одном телосложении – Саша повыше, но вес плюс-минус одинаковый», – рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

Трунир по единоборствам организует Fight Nights.