Вратарь 2Drots Сычев готов выйти на бой с Текилой
Дмитрий Сычев готов выступить на бойцовском турнире между медиафутболистами.
«Был конфликт после полуфинала Кубка Медиалиги, было многое сказано. Я поговорил с Димой Сычевым. Он сказал: «Я готов, с удовольствием. У меня нет конфликтов, ну может с Саньком Текилой?»
С Текилой я не общался. Они примерно в одном телосложении – Саша повыше, но вес плюс-минус одинаковый», – рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
Трунир по единоборствам организует Fight Nights.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Fight Nights
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем