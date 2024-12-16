Вульф тренируется с 2Drots. «Титан» предлагал игроку пожизненный контракт

Полузащитник «Титана» Александр Вульфов тренируется с 2Drots.

Игрока можно увидеть на фото, опубликованном в телеграм-канале главного тренера команды Дмитрия Кузнецова.

Вульф принадлежит «Титану». Клуб предлагал ему пожизненный контракт, однако на прошлой неделе Александр Зуев сообщил о предстоящем трансфере хавбека в 2D.

Напомним, ранее 2Drots покинули Гудай и Скоропуп, которые перешли в ФК «10».

Если Вульф станет игроком 2D, он будет первым экс-футболистом «Десятки» в составе «самураев».

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов

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