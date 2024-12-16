Вульф тренируется с 2Drots. «Титан» предлагал игроку пожизненный контракт
Полузащитник «Титана» Александр Вульфов тренируется с 2Drots.
Игрока можно увидеть на фото, опубликованном в телеграм-канале главного тренера команды Дмитрия Кузнецова.
Вульф принадлежит «Титану». Клуб предлагал ему пожизненный контракт, однако на прошлой неделе Александр Зуев сообщил о предстоящем трансфере хавбека в 2D.
Напомним, ранее 2Drots покинули Гудай и Скоропуп, которые перешли в ФК «10».
Если Вульф станет игроком 2D, он будет первым экс-футболистом «Десятки» в составе «самураев».
2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
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