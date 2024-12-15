«У «Стола» есть законы: не перебивать друг друга, быть серьезным. А у нас – легкость: с друзьями накидали шуток, покайфовали». Маврин о разнице «Стола» и «ППХ»

Василий Маврин сравнил два шоу.

– Почему теперь «ППХ» выходит в прямом эфире на твиче?

– Мне всегда было интересно закулисье. Допустим, никто не покажет как снимается «Стол». А мы в прямом эфире показываем как шутим, как общаемся. Люди видят насколько ты скилловый: можешь ли импровизировать, делать дополнительный движ.

Второй момент – общение с чатом, оно добавляет динамики и дополнительного интереса в разгоны.

– Как ты перебарывал страх камеры?

– Я не стеснялся. Я просто пробовал записывать.

Мне нравилось шоу «Прожекторперисхилтон». Ведущие там якобы импровизировали. На самом деле была серьезная подготовка, почти все шутки были прописаны. Но все равно на съемках происходило что-то необычное, и это оставалось в монтаже. Смотришь – будто глоток свежего воздуха.

Адаптировал формат так, чтобы и себя улучшить, и раскрыть других. Как Ваньку Некласико, который с каждым выпуском становится более уверенным ведущим.

У «Стола» есть законы: не перебивать друг друга, быть серьезным. А у нас – легкость: с друзьями сели и накидали шуток, покайфовали, все обсудили, никого не оскорбили. Мне дико нравится, когда в непринужденной обстановке, без сценария, – сказал хавбек «Амкала ».

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