Маврин определился с командой: «Переговоры окончены»
Василий Маврин определился с командой на 2025 год.
Маврин опубликовал голосовое сообщение c подписью: «Переговоры окончены»: «Ну все, давай подписываться, давай работаем».
Напомним, Василию сделал предложение о продлении контракта «Амкал». Также хавбеком интересовались «Титан» и СКА. Один из клубов предложил Маврину подъемные в виде 1,5 млн рублей.
«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем